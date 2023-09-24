يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم بدوري أبطال أفريقيا 2024

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وسانت جورج بث مباشر اليوم بدوري أبطال أفريقيا 2024، تستعد جماهير النادي الأهلي لخوض أول مباراة للمارد الأحمر بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التى يحمل الأهلي لقبها منذ النسخة الماضية، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة.

وحقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال الموسم المنصرم على حساب فريق الوداد المغربي، بعد أن نجح المارد الأحمر في الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفرض رجال مارسيل كولر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أرضية مركب «محمد الخامس»، ويحصد النجمة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

ويدخل النادي الأهلي، مباراة فريق سان جورج الإثيوبي، وهو يعاني من العديد بالغيابات التي قد تؤثر على كتيبة مارسيل كولر خلال المباراة، ويغيب عن المارد الأحمر كل من:

- ويفقد الأهلي خدمات المغربي رضا سليم للإيقاف، وذلك عقب طرده مع الجيش الملكي في بطولة الكونفدرالية خلال الموسم الماضي، حيث غاب عن مباراة مع فريقه السابق والثانية ستكون مع الأهلي.

- بينما يغيب المهاجم الفرنسي الجديد للفريق الفرنسي أنتوني موديست عن الأهلي خلال المباراة، نظراً لعدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى، وبالتالي لن يكون متاحا قبل دور المجموعات حال تأهل إليه الأهلي.

وحسب ما ذكره مصدر خاص داخل النادي الأهلي، فإن الاتحاد الإفريقي قرر تعديل موعد مباراة الذهاب التي تجمع الفريق الأحمر لتقام في الساعة الثامنة بدلا من السادسة مساء غد الأحد.

وأضاف المصدر في تصريحاته، أن مباراة الإياب بين الأهلي وسان جورج ستقام في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبلة، الموافق 29 من سبتمبر الجاري.

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وسبق أن طلب الأهلي تعديل موعد مباراته أمام نظيره سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لمدة 60 دقيقة، لتقام في الساعة السابعة مساءً بدلا من السادسة مساء.

وقد نجح النادي الأهلي، في الحصول على موافقة الجهات الأمنية من أجل حضور 30 ألف مشجع خلال المباراة التي تجمعه أمام نظيره سان جورج الإثيوبي على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر، أن يخوض الأهلي مرانه الختامي والأخير مساء اليوم السبت؛ استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره سان جورج الإثيوبي.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا؟

وتقام مباراة الأهلي وسان جورج، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024، اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024؟

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حقوق نقل مباراة الأهلي وسان جورج عبر شاشة قنواتها المفتوحة، ومن المقرر أن تُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "OnTime Sports HD" المجانية.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024؟

قنوات أون تايم سبورت الناقلة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا 2024 تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت