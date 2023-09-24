تصاعد أزمة العبود وسانتو.. والاتحاد في موقف صعب بسبب فسخ التعاقد

طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد في الفترة الماضية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رحيل اللاعب عبدالرحمن العبود نجم الفريق ولم يعرف أحد سبب إصرار المدرب على ذلك سوى عدم اقتناعه به.

تفاصيل أزمة العبود ونونو سانتو

قال مدرب نادي الاتحاد أن العبود غير مناسب لطريقة لعبه في الفترة المقبلة، لذلك طلب برحيله، وترغب إدارة العمد في بقاء اللاعب ضمن صفوفها خاصة وانه لاعب دولي، وعملت على تقريب وجهات النظر، ولكن صمم المدرب البرتغالي على إبعاد اللاعب.

نشر عبدالرحمن العبود في وقت سابق عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تفيد بنهاية فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للنادي ولعقده معهم وحبه للجمهور تمنى أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد من المدرب، والتي لا يعلم سببها حتى الآن، ليقول انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل والحال هو الحال.

وعقب لقاء الاتحاد في أمام نادي الفتح في دوري روشن وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، وجه احدهم سؤال للمدرب عن موقفه من مشاركة عبد الرحمن، لينفعل نونو ويهدد بترك المؤتمر.

العبود يحق له فسخ تعاقده مع الاتحاد

وفقًا لما أكدت عليه تقارير فإن العبود يحق له فسخ تعاقده مع الاتحاد وفقًا للمادة رقم 41 من لائحة الاتحاد السعودي، والتي تنص على فسخ التعاقد إذا شارك العبود في أقل من 10% من إجمالي عدد المباريات الرسمية لفريقه.