مشاهدة مباراة سانت جورج ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الاهلي اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة سانت جورج ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا،تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 عبر الإنترنت، حيث سيخوض المارد الأحمر الليلة أولى مواجهاته في دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه الإثيوبي سان جورج.

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج – بث مباشر اليوم

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي – بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا، وذلك في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت مصر ومكة المكرمة، وحيث من المنتظر أن، يلعب الأهلي مع سان جورج مباراة الإياب كذلك في القاهرة، لعدم استيفاء الملاعب الإثيوبية لكافة شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة، في الثامنة مساءً، من أجل الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية، بينما سانت جورج يأمل، في أن يحقق المفاجأة بالخروج من المباراة بنتيجة التعادل على الأقل.

واجتمع كولر، في مران أمس، باللاعبين في حضور خالد بيبو مدير الكرة والجهاز الفني، للحديث عن مواجهة سانت جورج الإثيوبي، وأهمية انطلاقة الفريق في دوري الأبطال باعتبار الأهلي حامل اللقب.

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واستهل اللاعبون فقرات المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، تنقل قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports مباراة الأهلي اليوم على القنوات الفضائية والأرضية المفتوحة، كما ستتيح أون تايم سبورت مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 عبر صفحتها عبر فيسبوك، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة أون تايم سبورت الفضائي والأرضي.

تردد أون تايم سبورت 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة تردد تايم سبورت الأرضية عليك فصل الريسيفر عن الشاشة من ريموت التلفزيون. قم بتوصيل إريال استقبال أرضي بشاشة التلفزيون بشكل سليم. حال عدم وجود القناة اضغط على زر الإعدادات بالريموت. ثم اختار الزر الخاص بالقنوات، وقم بعمل عمل توليف إعداد القناة. عن طريق الضغط على اضغط توليف تلقائي. واختر بحث رقمي، وسجل التردد UHF32. وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم

وسط الملعب: إمام عاشور، أليو ديانج، مروان عطية

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، أحمد عبد القادر

مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن، تُذاع مباراة الأهلي وسان جورج في دوري ابطال افريقيا، على قناة “أون تايم سبورتس 1″، ويقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي محمد الكواليني

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا