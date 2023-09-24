مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج تويتر (يلا شوت) في دوري أبطال إفريقيا مجانًا

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج تويتر (يلا شوت) في دوري أبطال إفريقيا مجانًا،يبحث عشاق كرة القدم العربية والمصرية عن بث مباشر لمباراة الأهلي وسان جورج اليوم الأحد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مباراة الأهلي وسان جورج اليوم الأحد في تمام السابعة مساء وتبث عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.

مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج – بث مباشر اليوم بدوري أبطال أفريقيا

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي – بث مباشر اليوم بأبطال أفريقيا، حيث من المنتظر أن، يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال إفريقيا.

ويعتبر الأهلي حامل اللقب والأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا بواقع 11 لقب، وهناك بشرى سارة للجماهير المصرية بشأن مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 32، حيث سيتم إذاعة المباراتين على القنوات المحلية المفتوحة، لأن مباراتي الذهاب والإياب سيقمان في مصر لأن سان جورج لا يملك ملعبًا جهازًا، وفقًا لقواعد الكاف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

وستنطلق مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

تقديم مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي في لقاء ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.

يدخل الأهلي مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد القاهرة الدولي متسلحًا بالأرض والجمهور في مواجهة فريق سان جورج الإثيوبي الذي يحل ضيفًا عليه.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي ، فريق سان جورج الإثيوبي في مباراتي الذهاب والآياب على أرض استاد القاهرة الدولي طبقاً لاتفاق مسئولي الناديين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

يخوض الأهلي مباراة اليوم ضد فريق سان جورج الإثيوبي في بداية مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا الذي توج به خلال الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

كولر

وكان قد عقد المدير الفني للنادي الأهلي، كولر ، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق، أمس السبت استعدادًا لمواجهة سانت جورج الإثيوبي اليوم الأحد، واستقر كولر، المدير الفني للنادي الأهلي وبنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم، أمام سان جورج الإثيوبي، في دوري أبطال إفريقيا، وذلك انطلاقا من التدريبات الختامية للفريق قبل مواجهة بطل إثيوبيا.