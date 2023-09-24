ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر

ضبط رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، كمية من اللحوم مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية استهدفت عددا من ثلاجات حفظ السلع الغذائية، والمحلات التجارية والأسواق، أسفرت عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط عدد من قضايا الغش التجاري، واحتكار سلع عن البيع.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.