الغيرة وراء جرائم الأزواج.. قانوني يوضح العقوبة

شهدت عدد من محافظات مصر خلال الأشهر الماضية الكثير من الجرائم الأسرية بين الأزواج تحديداً بشكل كبير وبطرق مختلفة وبشعة ، وفى السطور التالية نرصد عدد من الجرائم بين الأزواج لتنتهي الحياة الزوجية الى المقبرة والأخر بالزنزانة.

جرائم بين الزوجين حدثت على طريقة الأفلام.

جزار قتل زوجته بسبب الخدرات

أنهى جزار حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، في مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالقناطر الخيرية، بسبب تناول المتهم المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة.

تمكنت مباحث المركز من القبض على المتهم، أثناء محاولة التعدي على والدة زوجته بالضرب في المستشفى، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول " د ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات في البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وقالت والدة المجني عليها، إن المتهم زوج نجلتها ويدعى " محمود م.ب" 30 سنة جزار، وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قتل زوجته خنقاً بالإيشارب بسبب مشادة كلامية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل زوجته خنقاً بالإيشارب في مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز وبها جرح وتجمع دموي حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفية وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

بتشكيل فرق بحث توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بسبب السجائر بقتل زوجته طعنًا بسكين

شهدت عزبة عراقي التابعة لقرية البساتين بمركز أجا فى محافظة الدقهلية جريمة قتل بشعة حيث قام زوج بقتل زوجته طعنًا وذبحًا بسكين عقب رفضها شراء علبة سجائر له.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بقيام زوج بقتل زوجته ذبحا وطعنا.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزه 20 عاما إثر تلقيها عدة طعنات فى البطن والرقبة.

وبالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجها ويدعى محمد عبده أبو النصر 29 عاما وذلك نتيجة خلاف بينهم حيث رفضت إعطاؤه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدي عليها بسكين طعنا بالبطن والرقبة مما أدى إلى وفاتها.

فيما جرى ضبط الزوج ونقل الجثمان إلى مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

أخصائية علم اجتماع الغيرة السبب

فما هي الأسباب وراء انتشار جرائم القتل والعنف بين الأزواج تواصلنا مع الدكتورة "شيماء سعيد"، أخصائية علم اجتماع المرأة، وتحدثت "لبوابة الوفد" حول أسباب زيادة العنف الأسري، وأوضحت أن طريقة الحياة في العصر الحالي أصبحت مختلفا،

وتتعدد أسباب العنف ، منها عدم القدرة على الانفصال من علاقة الزواج، منها أسباب مادية واحتياج الزوجة بالخصوص للمال وعدم توافر مورد مالي بعيداً عن بيت الزوجية، ومنها أسباب نفسية كالغيرة الشديدة وحب التملك أو اضطرابات نفسية مرضية عدوانية.

واختتمت بالقول: "أيضا لا نغفل دور الإعلام في إرساء القيم الإنسانية في البرامج والأعمال الدرامية، وإنشاء دور رعاية ومراكز تأهيل للمقبلين على الزواج لإرشادهم على الأسلوب الأمثل للحياة الأسرية".

خبير قانوني يوضح العقوبة قتل الزوج لزوجته

علَّق الخبير القانوني محمد فكري إن قانون العقوبات حدد عقوبة ارتكاب جريمة القتل، بحسب ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية -جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».