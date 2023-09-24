غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للقدم السكري والسكر بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للقدم السكري والسكر غدًا الإثنين، والذي تنظمه جمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء، ونقابة أطباء أسيوط، والذي يدور هذا العام حول: كيفية التطبيق العملي؛ لعلاج السكر، والقدم السكري، وإنقاذها من البتر، مسترشداً بالتوجيهات العالمية الحديثة، وعلاقتهما بالأمراض المزمنة؛ كأمراض القلب، والكلى والروماتيزم، والأعصاب، والعظام، والدم، وغيرها، تحت إشراف الدكتورة ولاء خليفة رئيسة المؤتمر، والدكتورة لبنى التوني رئيسة جمعية جنوب مصر للسكر، والغدد الصماء.

ويتناول المؤتمر؛ أحدث آليات علاج مختلف حالات القدم السكري، ويقدم ورشة عمل عن: كيفية التعامل مع قرحة القدم السكري، وآليات تنظيفها والغيارات، والأحذية الملائمة للمريض، وجلسة تفاعلية عن: أسباب آلام القدم ما بين تخصصات الأعصاب، والروماتيزم، وجراحة العظام، وجلسات علمية عن مضاعفات السكر، وعلاقتها بالقدم السكري، وكيفية المساعدة في التئام قرحة القدم، وجلسة عن: أهم الأبحاث المنشورة دولياً في جامعة أسيوط؛ بخصوص القدم السكري.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يشهد استعراض حالات من أرض الواقع، وبالتعاون بين مختلف التخصصات المعنية، وبمشاركة متميزة من أكبر أساتذة الباطنة، والسكر، والقدم السكري في عدد من الجامعات المصرية ،والعربية، ومن أبرزها؛ جامعات القاهرة، والقصر العيني، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق، وبور سعيد، فضلاً عن مشاركين من المملكة العربية السعودية، وغيرها.

ويقدم المؤتمر؛ شهادات معتمدة للمشاركين من المنظمة الأمريكية للتعليم المستمر بنظام الساعات المعتمدة، وشهادات معتمدة من نقابة الأطباء بأسيوط، ومن جمعية جنوب مصر للسكر، والغدد الصماء، وشهادات بحضور ورش العمل العملية المجانية.