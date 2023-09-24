القنصلية المصرية في كندا  توضح موقف المصريين الكنديين من قرار دخولهم مصر

أعلنت القنصلية المصرية في كندا عن بدء تطبيق إجراءات جديدة لحصول الكنديين على تأشيرات الدخول إلى مصر، حيث سيتعين على حاملي جوازات السفر الكندية الحصولُ على تأشيرة قبل دخولهم الأراضي المصرية.

و ذكرت القنصلية المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، سيتم وقف إصدار تأشيرات اضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج”.

وفيما يتعلق بالمواطنين الكنديين من أصل مصري، موقفهم من القرار كالتالي:-

- يتم منح تأشيرات دخول مجانية بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج للرعايا المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية حال تقديمهم أى مستند يفيد بجنسيتهم المصرية ( شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري أو منتهي ).

- يتم منح تأشيرة اضطرارية مدفوعة الثمن للرعايا المصريين المتجنسين بالجنسية الكندية من المنافذ المصرية حال تقديمهم أى مستند يفيد بجنسيتهم المصرية ( شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومى أو جواز سفر ساري أو منتهي ).

- يتم إصدار شهادات من السفارة أو القنصلية تفيد بتمتع حاملها بالجنسية المصرية وذلك لتقديمها بمنافذ السفر والدخول ، وذلك للتعامل مع الحالات غير الحاملة لجواز سفر مصري خاصة تجاه شركات الطيران.

سيتم تطبيق هذه الإجراءات بواسطة مصلحة الجوازات المصرية بمنافذ الوصول ، كما سيتم اخطار سلطات الطيران المدني فى هذا الشأن ليتم تعميم هذه الإجراءات على سلطات الطيران المدني والمطارات بالخارج.

هذا وتبدأ حكومة جمهورية مصر العربية تطبيق إجراءات جديدة بشأن تأشيرات دخول المواطنين الكنديين اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 وسيتم بموجبها وقف إصدار تأشيرات إضطرارية بكافة منافذ الدخول المصرية للمواطنين الكنديين ، وسيكون على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة مسبقة قبل دخول مصر من إحدى السفارات أو القنصليات المصرية فى الخارج .

ويأتى هذا الإجراء فى إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على ضوء انتهاج الحكومة الكندية لإجراءات فيما يتعلق بمنع التأشيرات للمواطنين المصريين تعد مسيئة لكرامة الدولة المصرية.