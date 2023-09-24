الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

موعد التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي بالسعودية

هيئة المحتوى المحلي
هيئة المحتوى المحلي بالسعودية

يتساءل العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة، اليوم الأحد، عن وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

التخصصات المطلوبة في وظائف هيئة المحتوى المحلي بالسعودية

وأوضحت إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الوظائف المتاحة جاءت بالمسميات التالية:

  • محلل دعم آليات المحتوى المحلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
  • محلل تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

موعد التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي بالسعودية

ونوهت هيئة المحتوي، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من اليوم الأحد، ويستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2023م.

رابط التقديم على وظائف  هيئة المحتوى المحلي بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، من خلال الرابط التالي :"اضغط هنــــــــــا".

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