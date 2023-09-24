إزالة تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الجهود المبذولة والمتواصلة لازالة كافة تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل والذي يتم تنفيذه حاليا بنطاق حي مصر القديمة .

أعمال ازالة احد تعارضات الطريق لتذليل كافة الصعوبات للسير في الاعمال طبقا للجداول الزمنية المعدة للمشروعات

وتابعت نائب محافظ القاهرة، مع فريق عمل المنطقة الجنوبية بحضور اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه وجمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بالمنطقة والحي أعمال ازالة احد تعارضات الطريق لتذليل كافة الصعوبات للسير في الاعمال طبقا للجداول الزمنية المعدة للمشروعات وخطة المنطقة الجنوبية .

و تفقدت نائب المحافظ الاماكن البديلة و الذي تم توفيرها للمواقع الذي تم ازالتها وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرفع المساحي حيث تم النقل بنفس الموقع والمواصفات لاماكن تتبع محافظة القاهرة موجه بتذليل جميع الصعوبات لاستكمال المشروعات القومية على الوجه الامثل والعمل على قدم وساق لسرعة انتهاء الاعمال .

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد عقدت عدة اجتماعات مكثفة و جولات ميدانية تفقدية لمتابعة سير الاعمال بهذا المشروع للتأكد من سيرها طبقا لخطة المنطقة و التوجيهات المستمرة من السيد اللواء محافظ القاهرة مع تشكيل لجنة لبحث وحصر كافة التعارضات الخاصة للمضي قدما في ازالة كافة تعارضات مشروع امتداد تقاطع محور الحضارات ومنها سوق الساحل بأثر النبي و بنزينة كورنيش النيل و عدد من الفواخير .

وياتي هذا في ضوء المتابعة اللحظية المستمرة لكافة مواقع التطوير ومستجدات اعمال المشروعات القومية على ارض المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للوقوف على جميع مراحلها اولا بأول لانجاز المهمة على الوجه الاكمل و ذلك في اطار تحسين الخدمات ليشعر المواطن بأثرها الملموس على ارض الواقع .

نجاز عدد من مشروعات الطرق العملاقة استكمالا لسلسلة المشروعات المتلاحقة لتسهيل الحركة المرورية

وتشهد المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة انجاز عدد من مشروعات الطرق العملاقة استكمالا لسلسلة المشروعات المتلاحقة لتسهيل الحركة المرورية وتيسيير حركة المركبات والمشاه والنقل بشكل فعال طبقا للتوجيهات الرئاسية المتواصلة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطن.