مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، وليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، يستعد لمواجهة وست هام يونايتد اليوم الأحد في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

موعد مبارة ليفربول ووست هام

وتقام مباراة ليفربول ووست هام في الساعة الرابعة مساءًا وتنقل حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس 2، ويعلق عليها علي محمد علي.

ويحل ليفربول في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، فيما يأتي وست هام في المركز السادس بـ 10 نقاط.

تصريحات يورجن كلوب قبل مباراة ليفربول ووست هام

لقد حقق ليفربول بداية رائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث حصد أربعة انتصارات متتالية وتعادلًا في أول خمس مباريات. يتطلع الريدز إلى الاستفادة من هذه البداية القوية وبناء عليها.

في مقاله الأخير في برنامج المباراة، أشار المدرب إلى أن في نادي مثل ليفربول، يجب النظر في الأمور التي تحتاج إلى تحسين منذ بداية المسيرة، وهو يدرك أن هناك لحظات صعبة يجب التغلب عليها.

وأشار المدرب إلى أن الفوز الأخير ضد وولفرهامبتون كان مثالًا رائعًا على الإمكانيات التي يمتلكها الفريق، حيث قدموا أداءً رائعًا في الشوط الثاني وسجلوا ثلاثة أهداف رائعة.

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كلوب يشيد بـ ديفيد مويس و وست هام

وأردف قائلًا: “بالنسبة لمواجهة ديفيد مويس ووست هام، نحن نواجه فريقًا ومدربًا محترمين للغاية، وتحقيق وست هام وديفيد مويس لقبًا أوروبيًا الموسم الماضي كان شهادة لجهودهم المستمرة”.

وتابع: “خبرة ديفيد ومعرفته كانت واضحة طوال الموسم، ولقد تلقوا مكافأة جديرة بها في النهائي، ونحن نرحب بضيوفنا في آنفيلد، وعلى علم بأنهم سيكونون تحديًا صعبًا، خاصة أن وست هام بدأوا الموسم بنفس النهج الذي نجحوا به الموسم الماضي. مثلنا، لديهم تغييرات صغيرة في الفريق، لكنها لم تؤثر على أدائهم.”

وأتم: “نحن نعرف بالضبط ماذا نواجه: فريقًا يمتلك عقلية قوية، وجودة حقيقية، وتكتيكًا واضحًا، وإحساسًا بالقوة، إنهم منافسون خطرين للغاية”.