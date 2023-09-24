وصول 4 طائرات (إف-16) أمريكية إلى رومانيا للمشاركة في المراقبة الجوية لحلف الناتو

وصلت أربع طائرات مقاتلة من طراز (إف-16) تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى قاعدة فيتيستي الجوية في رومانيا لتعزيز مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) في منطقة البحر الأسود.

ورحب المتحدث باسم الناتو بالإنابة ديلان وايت، في بيان رسمي، اليوم الأحد بنشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف-16 في مهمة الشرطة الجوية لحلف الناتو في رومانيا، مشيرا إلى أن عملية النشر تبعث برسالة واضحة مفادها أن الناتو سيعمل على توفير الحماية لأي دولة حليفة.

وأكد وايت، أهمية نشر المقاتلات في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، والهجمات التي استهدفت البنية التحتية الأوكرانية القريبة للغاية من أراضي الناتو، مشددا على أن الحلف سيظل في حالة يقظة وعلى اتصال وثيق مع الحلفاء في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، عزز حلف شمال الأطلنطي وجوده في الجزء الشرقي من الحلف، وتضمن ذلك تشكيل مجموعات قتالية جديدة متعددة الجنسيات، وزيادة الوجود الجوي والبحري، وتنظيم رحلات مراقبة منتظمة.