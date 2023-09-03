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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الدفاع الأوكراني: طائرات إف 16 ستعزز قدراتنا الجوية (شاهد)

وزارة الدفاع الأوكرانية
وزارة الدفاع الأوكرانية

أكد يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، أن  طائرات إف 16 ستعزّز قدرات بلاده  الجوية وتعطيها مزايا في مواجهة روسيا.

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وقالت " ساك"، خلال مداخلة هاتفية عبرفضائية  "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن طائرات إف 16 قادرة على حماية السماء الأوكرانية وتوفير غطاء جوي أمام الطيران الروسي.

 

وأشار إلى أن بعض الطيارين الأوكرانيين حصل على البرنامج التدريبي لطائرات إف 16 في الدول الحلفاء:"نحن بصدد بدء مجموعة جديدة من تدريب الطيارين الأوكرانيين على العمليات الجوية الحديثة".

 

وفي سياق آخر، حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليابان من تكثيفها تقديم المساعدات لنظام كييف، مشيرا إلى أن طوكيو تنجر إلى مواجهة عسكرية. 

وقال ميدفيديف - في تصريح اليوم الأحد "إن بلادنا تواصل القتال ضد النازية، التي تُطل برأسها الآن في أوكرانيا بدعم من الأوصياء الغربيين، الذين كانوا حلفاءنا في الحرب العالمية الثانية.

 

وأضاف: "من المؤسف أن الجارة اليابان تقدم المساعدات على نحو متزايد لنظام كييف وتنجر إلى مواجهة عسكرية. 

 

يُذكر أن اليابان احتجت مؤخرا على أنشطة السفن والطائرات العسكرية الروسية والصينية في المنطقة، واصفة إياها بأنها استعراض واضح للقوة ضدها.

 

وأشارت طوكيو إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقا شديدا"، معتبرة أن الصين تشكل أكبر تحدّ استراتيجي نظراً لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي.

 

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