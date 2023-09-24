محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة لمشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال والخطوط الناقلة للخزان الأرضى المزمع إنشاؤه بسعة 12 ألف م3 بنسبة تنفيذ للشبكات وصلت إلى 90 % ، وبتكلفة تقديرية 37 مليون جنيه تقريباً.

وذلك لدعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بالمناطق المرتفعة ، ومناطق وسط المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر من إجمالى أطوال 4 كم تم العمل فى الإحلال والتجديد لهم بكورنيش النيل وكسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين 450 مللى، و560 مللى، و630 مللى، و 800 مللى، وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ.

على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب اختبار وتجارب الخطوط، وقبل التشغيل وبدء أعمال الرصف ، موجهاً إلى ضرورة استكمال أعمال القطعيات والوصلات وغرف المحابس (قفل وغسيل وهواء) لكل منسوب لمواجهة أى انقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة.