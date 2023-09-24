مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت اليوم 2023-09-24 في الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد يلا شوت اليوم 2023-09-24 في الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد يلا شوت اليوم 2023-09-24 في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ستكون عشاق كرة القدم على موعد مثير اليوم الأحد، حيث سيستضيف فريق ليفربول، الذي يحمل في صفوفه نجمه المصري محمد صلاح، نظيره وست هام يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ستكون هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق الكرة لمتابعة الأكشن والإثارة على ملعب "آنفيلد".

موعد مباراة ليفربول ووست هام

يلتقى فريق ليفربول مع وست هام فى الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام

تذاع مباراة ليفربول ووست هام عبر قناة beIN Sports HD 2.

ترتيب ليفربول بالدوري الانجليزي

في سياق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل فريق ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد قدره 13 نقطة. يعزز هذا الموقف من تفوق الفريق في أغلب مبارياته الأخيرة حيث تحقق له الفوز في 4 مباريات واحتكم إلى التعادل في مباراة واحدة.

أما منافسه وست هام يونايتد، فيتواجد في المركز السادس حاليًا برصيد 10 نقاط. قدم الفريق أداء جيدا في معظم مبارياته هذا الموسم، حيث نجح في الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، لكنه عانى من هزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي متصدر الترتيب بنتيجة 1-3.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر

في هذه المواجهة المثيرة بين ليفربول ووست هام، سيسعى ليفربول، الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والاستمرار في تحقيق النقاط. في المقابل، يطمح وست هام في العودة إلى مسار الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة، وسيكونون مستعدين للتحدي في هذه المواجهة.

من المثير توقع مجريات هذه المباراة ورؤية أداء الفريقين وقدرتهما على تحقيق الانتصار. ستكون هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم لمتابعة مباراة مثيرة تجمع بين فريقين من أبرز الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من معلق مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024؟

سيتولى المعلق المصري الشهير "علي محمد علي" مهمة التعليق على مجريات مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2024.