محافظ أسوان يشدد علي رفع التراكمات والمخلفات

عقب إستدعاءه لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والعاملين بالحى شدد اللواء أشرف عطية على تكثيف الجهود من أجل رفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مع تفريغ الصناديق من القمامة ، والتصدى الفورى للنباشين والسيطرة عليهم ومصادرة العربات والمعدات التى يستخدمونها.

مكلفاً بأهمية القيام بالتنسيق مع مسئولى المرافق المختلفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل مع أى طوارئ ترتبط بالشبكات والخطوط للحد من أى تداعيات لها.

وهو الذى يتكامل بالتفاعل المباشر مع مطالب وشكاوى المواطنين فى أى منطقة سكنية بشأن رفع القمامة أو تنفيذ أى أعمال أخرى لخلق متنفس حضارى وجمالى ، والإرتقاء بمستوى النظافة العامة على أكمل وجه .