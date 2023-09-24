بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وعقب انتصار مانشستر سيتي الصعب على نوتينجهام فورست بثنائية نظيفة يوم السبت، ومواصلة التحليق في الصدارة برصيد 18 نقطة، أصبح لزامًا على ليفربول عدم التفريط في أي نقطة عندما يواجه نظيره وست هام يونايتد مساء الأحد.

يُعد الدوري الإنجليزي الممتاز واحدًا من أكثر البطولات المحلية إثارة في عالم كرة القدم، وهذا الموسم لم يكن استثناءً. مانشستر سيتي، الذي يعد واحدًا من أبرز المنافسين للقب، استمر في تحقيق الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب. وبعد فوزه الصعب على نوتينجهام فورست، حافظ على صدارته برصيد 18 نقطة. هذا الأداء المثالي من قبل مانشستر سيتي وضغطه على الفرق الأخرى في الصدارة جعل من الضروري على ليفربول تحقيق الانتصار عندما يواجه وست هام يونايتد في الجولة السادسة من الدوري.

وتأتي مواجهة ليفربول ضد وست هام يونايتد في وقت حرج حيث يجب عليهم الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي والحفاظ على تواجدهم في المقدمة للمنافسة على اللقب. يدخل ليفربول هذه المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد منافسهم توتنهام هوتسبير، الذي سيخوض في نفس الوقت ديربي لندن المثير أمام آرسنال على ملعب الإمارات. هذا يعني أن أي نقطة تفصل بين ليفربول وتوتنهام، وأي تفوق قد يمنح أحدهما الفرصة للانفراد بالمركز الثاني في جدول الترتيب.

ما هي القناة الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي؟

تُذاع مباراة ليفربول ووست هام عبر قناة beIN Sports HD 2.

من هو معلق مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي؟

سيكون علي محمد علي هو معلق مباراة ليفربول ووست هام اليوم.

من ناحية أخرى، يسعى فريق وست هام يونايتد بقيادة المدير الفني ديفيد مويس للارتقاء بتصنيفهم في الدوري. بعد جمعهم 10 نقاط في خمس مباريات، يحتلون المركز السادس حاليًا ويطمحون في تحقيق نتائج إيجابية تزيد من تقدمهم في جدول الترتيب. إن انتصارهم على ليفربول سيكون تحدًا كبيرًا وفرصة للتقدم إلى المراكز الأعلى.

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يأمل مشجعو ليفربول في أن يستمر الفريق في تحقيق النجاح في هذا الموسم، وبالتحديد بعدما انتظموا في المنافسة على اللقب في السنوات الأخيرة. بداية الموسم كانت صعبة بالنسبة للفريق حيث واجهوا تحديًا كبيرًا في مباراة التعادل مع تشيلسي بهدف لمثله. ولكن بعد ذلك، حقق ليفربول انتصاره الأول على حساب بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وتكررت هذه النتيجة في الجولة الماضية عندما تغلبوا على وولفرهامبتون.

وبين هاتين النتيجتين الإيجابيتين، لعب ليفربول مباراتين أخريتين أمام نيوكاسل، وتمكن من الفوز فيهما بهدفين مقابل هدف، ومن ثم تحقيق فوز كبير على حساب أستون فيلا بثلاثية نظيفة. في هذه المباريات، كان للنجم المصري محمد صلاح دور كبير حيث ساهم بشكل كبير في تسجيل الأهداف وصناعتها.