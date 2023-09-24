يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر ، من المعروف أن النجم المصري محمد صلاح يحمل رقمًا مميزًا مع فريق ليفربول في مواجهاته ضد نظيره وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا قبل المواجهة المنتظرة التي ستقام اليوم، الأحد، على أرضية ملعب "آنفيلد" ضمن جولة السادسة من موسم 2023-2024.

ليفربول، الذي يتضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، يتطلع إلى استمرار نجاحاته أمام وست هام اليوم، حيث حقق الفريق انتصارات متتالية في 4 مباريات بعد تعادله في المباراة الافتتاحية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وبلغ رصيده إلى 13 نقطة.

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ويعتبر محمد صلاح هدافًا بارزًا في مواجهات الفريقين، حيث سجل 9 أهداف حاسمة، ويأتي ذلك في إطار تاريخ مبارياتهما. ومن الجدير بالذكر أن ليفربول حقق أكبر فوز له على وست هام بنتيجة 5-0 في مايو 1998، وأيضًا انتصر في المواجهة الأخيرة بينهما في إبريل 2023 بنتيجة 2-1.

محمد صلاح يعتبر لاعبًا استثنائيًا في مواجهاته مع فريق وست هام، حيث يعتبر الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في تاريخ مباريات الفريقين. في مجمل 12 مباراة واجهها ضد وست هام، سجل "صلاح" تسعة أهداف بنفسه وصنع ثلاثة آخرين، مما يجعله قائدًا للريدز في تسجيل 12 هدفًا.

وعلى الصعيدين العام وفي إطار مواجهات ليفربول مع وست هام على مر السنوات، فإن ليفربول قد أجرى 54 مباراة ضد وست هام. نجح الريدز في الفوز في 34 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر 10 مباريات أخرى. سجل لاعبو ليفربول خلال هذه المواجهات 102 هدفًا، في حين سجل لاعبو وست هام 49 هدفًا.

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وفي مباراة اليوم المرتقبة بين الفريقين في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، نشرت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" التشكيل المتوقع لليفربول، الذي سيشارك فيه في هذه المواجهة المهمة.

وأكدت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يدخل فريق يورجن كلوب لقاء اليوم ضد وست هام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

ليفربول قام بتحقيق فوزٍ مذهلٍ في المباراة الأخيرة أمام وولفرهامبتون في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح الريدز، وكان النجم المصري محمد صلاح هو العنصر الرئيسي في هذا الفوز إذ قام بصناعة الأهداف الثلاثة لفريقه.

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وفي المقابل، يستعد وست هام لمباراة مصيرية أمام ليفربول على أرضه وبين جماهيره، بعد تجربة صعبة أمام مانشستر سيتي، المتصدر، حيث انتهت بخسارة الهامرز 1-3.

وبالنظر إلى أداء الهامرز في هذا الموسم، لعبوا 5 مباريات وحققوا 3 انتصارات وتعادلوا مرة واحدة، مما أكسبهم 10 نقاط في جدول الترتيب.

ومن ناحية أخرى، يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث شارك في 5 مباريات وسجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.