مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، اليوم الأحد، ستشهد المشجعين مباراة مثيرة بين ليفربول ووست هام يونايتد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه المواجهة ستقام في الجولة السادسة من البطولة وستكون على ملعب "آنفيلد".

ليفربول سيكون لديه التحدي بتحقيق الفوز في هذه المباراة، حيث يسعى الريدز إلى الاستمرار في الصدارة ومواصلة تحقيق النقاط الثلاث. ستكون هذه المباراة فرصة لهم لإظهار أداء قوي والتفوق على وست هام يونايتد.

مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

ليفربول يتألق بشكل لافت في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاضوا 5 مباريات ونجحوا في تحقيق الانتصار في 4 منها، وسجلوا تعادلًا في مباراة واحدة، مما يجعلهم يحتلون المركز الأول برصيد 13 نقطة، وذلك بفارق الأهداف عن الوصيف توتنهام.

وفي سياق متصل، يستمر النجم المصري محمد صلاح في تقديم أداء استثنائي منذ انطلاق الموسم، حيث ساهم بشكل كبير في 7 أهداف خلال 6 مباريات بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة. هذا الأداء المبهر يعزز من دوره كأحد أفضل اللاعبين في العالم.

"محمد صلاح"، نجم فريق ليفربول، يمتلك سجلاً متميزًا في مواجهاته أمام فريق وست هام. لعب "صلاح" 12 مباراة ضد هذا الفريق، وتمكن من قيادة الريدز للفوز في 10 منها، وتعادل في مباراة واحدة، بينما انتهت مباراتين بالهزيمة.

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وخلال تلك المباريات الـ 12، تمكن "صلاح" من المساهمة في تسجيل 12 هدفًا لفريقه ليفربول ضد وست هام، حيث سجل 9 أهداف بنفسه وصنع 3 أهداف إضافية. وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن من التسجيل في آخر 4 مباريات جمعته بنفس الفريق.

محمد صلاح ضد وست هام

وفي حال تسجيل الفرعون في مباراة الغد، سيفك عقدة الغياب عن التهديف بمرمى وست هام، وسيكون ذلك لأول مرة منذ 4 لقاءات.

كان صلاح قد أصبح أكثر لاعب إفريقي يقدم تمريرات حاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد صناعته هدفين في مباراة ليفربول الأخيرة أمام وولفرهامبتون، برصيد 63 تمريرة حاسمة.

تفوق بذلك صلاح على رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق وفريق أهلي جدة الحالي (61 صناعة)، والإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق (55 صناعة)، وفي حال صنع «مو» لأي هدف في مباراة الغد سيزود غلته ويبتعد أكثر وأكثر عن أقرب ملاحقيه.

هذا علاوة على أن الفرعون مع ستيفن جيرارد هما الأكثر مساهمة للأهداف بقميص ليفربول، في الدوري الإنجليزي بمسمى «البريميرليج» بأكثر من 200 هدف.