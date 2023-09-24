نصائح مهمة للوقاية من أمراض الخريف (فيديو)

حذر الدكتور أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، المصابين بالحساسية المزمنة أو أمراض الصدر من فصل الخريف، مؤكدًا أنه أسوأ من الشتاء.

وأوضح خلال لقاءه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten”، اليوم الأحد، أن البرد والإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي، أربعة أنواع من الفيروسات التي تتشابه أعراضها وتنتشر بشكل كبير خلال فصل الخريف.

وأشار إلى أن الأتربة والعدوى التنفسية هم أكبر أسباب الأزمات لأصحاب أمراض الصدر والحساسية.

ونصح مرضى حساسية الصدر، بعدم النزول خلال فترة انتشار الأتربة في الجو، وفي حالة الاضطرار للنزول يجب أن يرتدي المريض الكمامة مع استخدام بخاخة الأنف وموسعات الشعب ومضادات الهيستامين للتأكد من عدم حدوث أي أزمة صحية أو تنفسية لا قدر الله.

وأشار إلى أن لقاح الإنفلونزا مهم جداً لمن تتخطى أعمارهم 6 أشهر، موضحًا أن أفضل وقت للحصول على لقاح الإنفلونزا هو بداية فصل الخريف في الوقت الحالي.

وأكد أن هناك اختلاف بين البرد والإنفلونزا، لذا فمن الممكن أن يصاب الشخص بالبرد على الرغم من حصوله على تطعيم الإنفلونزا.

نصائح للمصابين بالحساسية المزمنة وأمراض الصدر خلال الخريف

تجنب الخروج خلال فترة انتشار الاتربة في الجو.

ارتداء الكمامة عند الخروج.

استخدام بخاخة الأنف وموسعات الشعب ومضات الهيستامين.

الحرص على تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

الإكثار من شرب السوائل.

الحصول على قسط كاف من النوم.

تناول الأطعمة الصحية.

استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أي أعراض مرضية.