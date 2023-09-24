النائب حسن المير: الأوقاف تسير على خطى الرئيس في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بحرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية

ووصف " المير "فى بيان له أصدره اليوم قرار وزارة الأوقاف بصرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة بمثابة دليل قاطع على تشجيع الوزارة لجميع العاملين بها على الاستمرار فى أداء رسالتهم السامية بكل مهنية واحترافية مؤكداً أن هذا النهج الرائع من وزارة الأوقاف يؤكد انها تسير على خطى ونهج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير الموارد المالية قدر المستطاع للطبقات الكادحة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم



ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أسلوبه وسياساته الناجحة فى إدارة كل ما يتعلق من ملفات وقضايا داخل وزارة الأوقاف لعدة أسباب فى مقدمتها تحقيق نجاحات مبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تطوير الاداء داخل الوزارة وادارتها باسلوب علمى واقتصادى رفيع المستوى ونجاح الوزارة فى تحقيق نجاحات ملموسة فى ملف تجديد الخطاب الدينى وتحويل المساجد المصرية لمراكز ثقافية وتعليمية رفيعة المستوى

وقال المهندس حسن المير إن الدكتور محمد مختار جمعة هو أول وزير فى تاريخ وزارة الأوقاف يحقق نجاحات كبيرة فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتعظيم الموارد المالية لوزارة الأوقاف وعدم اعتمادها على الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك حسن ادارة مال الوقف ومضاعفة ايرادات وموارد هيئة الأوقاف المصرية عشرات المرات بعد سد منابع الفساد المالى والادارى داخل الهيئة وفى جميع المؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارة الأوقاف

وقال المهندس حسن المير إن الأدوار المتعددة لوزارة الأوقاف فى ملف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية أصبح لا غنى عنه بعد مساهمتها الإيجابية فى مختلف المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات موجهاً التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققتها الوزارة فى ملفى صكوك الأضاحى والإطعام والتى استفاد منها الملايين من المصريين داخل الأسر الأولى بالرعاية