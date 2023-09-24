محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المرور على مصارف السيول وتنظيفها

استعدادا لفصل الشتاء..

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط كافة رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن تكثيف حركة المرور بجميع مصارف السيول داخل المحافظة، وتحديد حالته الفنية وتنظيفه بشكل مستمر وإزالة التطفلات والتأكد من جاهزيته الكاملة لاستقبال أية أمطار أو سيول، وذلك في إطار خطة الحكومة لمتابعة كافة أعمال الحماية من أخطار السيول والأمطار وتكثيف حركة المرور في مجاري ومجاري المياه بالمحافظة وفي إطار الاستعدادات الأولى لفصل الشتاء والأمطار. .

استعدادات أسيوط لفصل الشتاء..

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تتخذ عدة إجراءات استباقية تحسباً لأي طارئ واستعداداً لفصل الشتاء أو بداية التقلبات المناخية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة عن مساره وخلف السدود والقضاء على أي شكل من أشكال التعدي وإزالة العوائق أمام الخزانات والصوامع والتأكد من سلامة الجسور والطرق في الممرات المائية وتوافر مصارف التخفيف وإمكانية فتح بوابات الفيضان وإغلاقها لتصريف المياه الزائدة تحسبا لأي طارئ، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التنفيذية المختصة فيما يتعلق بأعمال تنظيف المصرف ورفع منتجات التطهير وإعادة تأهيل بعض الأجزاء التي تحتاج إلى ترميم وصيانة في بعض الجوانب.

كما تم تكليف المستودعات، بالإضافة إلى تكليف مسؤولي إدارة الأزمات، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، بالقيام بالمراقبة المستمرة والزيارات الميدانية لجميع المستودعات وإعداد التقارير في هذا الشأن، بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.

وفي هذا السياق، أرادت اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة الدكتور يحيى زكريا ومسؤولي إدارة الأمن بالتنسيق مع الوحدات المحلية، زيارة مصارف السيول المختلفة للتأكد من جاهزيتها وتحديد مدى صلاحيتها للتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أمطار خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتعليمات محافظ أسيوط بفحص كافة المصارف وطرقها وجميع الأماكن المتوقع تعرضها للسيول وتنظيفها وإزالة الحشائش والعوائق عنها

كما قامت الوحدة المحلية للمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز، بتسليك مجاري قرية الحوطة الشرقية بمشاركة حسام عبد الناصر وحسام الدين الخديوي، نواب رئيس المركز وخلف عابد رئيس قرية الحوطة للتأكد من توفرها وملاءمتها لتصريف المياه في حالة السيول أو الأمطار وتنظيفها والتخلص منها. - إزالة العوائق والأعشاب الضارة وإزالة الأنقاض والتراكمات باستخدام لوادر ومعدات من الوحدات المحلية، وإعادة الموقع إلى أصله الطبيعي.