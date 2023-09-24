الفريدو.. القنوات الناقلة للمسلسل قبل انطلاقه

تنطلق أولى حلقات قصة "الفريدو"، ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" عن كتاب للدكتور مصطفى محمود، اليوم، الأحد على شاشة قنوات ON دراما وON TV.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 4 قصص، كل حكاية 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان "ألفريدو".

مسلسل55 مشكلة حب مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تُعرض على مدار أسبوعين.

حكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك فى تأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال النجمة إلهام شاهين

يذكر ان آخر أعمال النجمة إلهام شاهين، مسلسل بطلوع الروح، وتدور أحداثه حول بعد أن يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا.

وشارك النجمة إلهام شاهين في بطولة المسلسل، كل من : "منة شلبي، أحمد السعدني، أحمد داوود، عادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وكان مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من رمضان.