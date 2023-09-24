روما في صدام شرس أمام تورينو اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق روما الإيطالي بقيادة مدربه ججوزيه مورينيو لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد، أمام نظيره تورينو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي والتي يحتضنها ملعب الأوليمبيكو.

موعد مباراة روما وتورينو والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة روما وتورينو في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة روما وتورينو عبر قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية

بتعليق محمد الشامسي.

ويبحث فريق تورينو صاحب الأرض في لقاء اليوم الى تحقيق الفوز والوصول الى النقطة رقم 10 لمواصلة المسيرة الجيدة للفريق في هذا الموسم بينما يسعى فريق روما ضيف اللقاء اليوم إلى الفوز كذلك والوصول للنقطة 7 وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة تورينو

حراسة المرمي : روي باتريسيو .

خط الدفاع : جيانلوكا مانشيني- كريس سمولينج – روجيرإيبانيز دا سيلفا .

خط الوسط : ليو ناردو سبينازولا – لورينزو بيليغريني -بريان كريستانتي- ريك كارسدورب .

خط الهجوم : نيكو لو زانيو لو – باولو ديبالا – تامي أبراهام .