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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

صرف المعاشات
صرف المعاشات

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. يسعى الكثير من أصحاب  المعاشات والذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن إلى معرفة  موعد صرف معاشات أكتوبر  والذي يوافق يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر لتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

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أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 

ويمكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023  من خلرال العديد من الأماكن المختلفة،  والتي تشمل -ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، و المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، وفروع بنك ناصر الاجتماعي،  منافذ شركة فورى، و البريد المصري، و البنوك التجارية وبنوك القرى.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة  

الفئة الاولى  تصرف المعاش يومي 1-2 أكتوبر  بداية من 1000 جنبه

الفئة  تصرف المعاش يومي 3-4 أكتوبر بداية من 2000 جنيه

الفئة الثالثة  تصرف المعاش يومي 5-6 أكتوبر بداية من 3000 جنيه

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

جدير بالذكر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي،  خلال الايم القليلة الماضية بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، والمستفيد منها 11 مليون مواطن.

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