بطولة الفدائي عبد المنعم قناوي في حرب أكتوبر (فيديو)

حرب أكتوبر شهدت بطولات كبيرة من كل المواطنين الذين ساعدوا القوات المسلحة في استعادة أرض الفيروز من الاحتلال، ومن بينهم الفدائي عبد المنعم قناوي صقر السويس.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على الفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا عن الفدائي عبد المنعم قناوي، عضو منظمة سيناء العربية، الذي كلفته المخابرات الحربية بالتسلل خلف خطوط العدو وجمع المعلومات عن حجم أسلحته وتحركاته أثناء الحصور، إذ أن العدو اكتفى بحصار السويس وعزلها وقطع الاتصالات عنها، بعد عدة محاولات فاشلة لاقتحام السويس في حرب أكتوبر المجيدة.

مهمته استمرت 101 يوم رغم نفاد طعامه

وكان عمره لا يزيد على 28 سنة وتسلق جبل عتاقة واستقر في حفرة ضيقة وليس معه سوى جهاز لاسلكي وكاميرا ونظارة معظمة بالإضافة إلى بطانية خفيفة وجركن ماء واحد وطعام يكفيه 15 يوما فقط، لكن بطولته استمرت أكثر من ذلك حيث قاد 101 يوما على الجبل طوال فترة حصار السويس.

وعندما نفد طعامه والماء أكل الحشائش وشرب بقايا المطر بين الصخور وكانت تأتيه النجدة عندما يلتقي رجال الصاعقة الذين ينفذون عمليتا هجومية أو استطلاعية حول السويس فيمدونه بالطعام والشراب.

تعتبر حرب أكتوبر واحدة من أهم الصراعات العسكرية في القرن العشرين وتاريخ الشرق الأوسط.

تألفت القوات من مجموعة من الأبطال والقادة العسكريين الذين قاتلوا بشجاعة وتفانٍ في سبيل تحقيق النصر وتحقيق الأهداف الوطنية. تميزت هذه القوات بالتخطيط الجيد والتنسيق العالي والقدرة على تجاوز الصعوبات والتحديات الميدانية.