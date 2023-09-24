مسن روسي يخسر 11 كيلو من وزنه في ساعتين ونصف

ولاعزاء لأطباء التخسيس

حقق مسن روسي يبلغ من العمر 69 عامًا، من جمهورية داغستان الروسية، رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأسرع فقدان للوزن، بعد أن خسر أكثر من 11 كيلوجرامًا خلال سباق استمر لمدة ساعتين ونصف.

كان باهاما أيجوبوف، قد أُدرج اسمه بالفعل في كتاب الأرقام القياسية الروسي في عام 2019، عندما خسر 9.3 كجم من وزنه، بعد سباق مدته خمس ساعات، لكنه تمكن مؤخرًا من تحطيم رقمه القياسي الخاص خارج الماء، بخسارة 11.1 كجم في 2.5 ساعة خلال سباق 21 كم في بلدة محج قلعة.

ويعلم أيجوبوف، أنه لن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث إنها لا تعترف بإنجازاته في فقدان الوزن السريع، حتى لا يشجع الناس على الانخراط في تجارب خطيرة، لكن المتقاعد يدعي أنه أسرع مخفف وزن في العالم حتى الآن.

ويقول:"على مدى هذه السنوات الثلاث والنصف، حاول الكثيرون التغلب على الرقم القياسي الخاص بي، سواء من الأمريكيين أو الروس. الأميركيون لا يستطيعون فعل هذا"

ويضيف"لقد جربه 25 شخصًا، حتى من قوات النخبة العسكرية، وانتهى الأمر بأكثر من نصفهم في المستشفى.

ويتمتع باهاما أيجوبوف، وهو بطل روسي وأوروبي وحتى عالمي في الجودو والسامبو والمصارعة اليونانية الرومانية والمصارعة الحرة، بخبرة كبيرة في خفض الوزن أثناء المعارك، ويتفاخر بأنه في شبابه كان يمكن أن يفقد ما يصل إلى 17 كجم في المعارك، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة منذ ذلك الحين، ومع ذلك، فقد تمكن من التغلب على كل المنافسين الآخرين من حيث فقدان الوزن.

وأعرب أيجوبوف مؤخرًا عن خيبة أمله إزاء رفض الناس ادعاءاته وإخباره في وجهه أنهم لا يصدقونه، لكنه يدعي أنه يستطيع إنقاص الوزن بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أي شخص آخر.

وكان موقع" bbc" قد نشرفيديو يوثق لحظة خسارة المسن الروسي لوزنه، إذ لم تكن هذه الواقعة هي الأولى له.