أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، إستمرار موجة ارتفاع الأسعار بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع في نهاية حركة البيع والشراء مساء أمس السبت في سوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات و الفاكهة، وكافة الشوادر الرئيسية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والشوادر، والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأحد العمومي بقلمشاه وأبوجندير، وسوق الأحد الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز الفيوم، وذلك بالرغم من توافر المعروض، وتصدرت أصناف الطماطم والخيار والبصل والبطاطس قائمة الارتفاعات في أسواق الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 25جنيها و 28 جنيها للبصل الأحمر و25 جنيها للبصل الأصفر و12 جنيها للبطاطس، و15 جنيها للخيار و13 جنيها للقثاء و30 جنيها للبامية و 35 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و15 جنيها لكيلو الليمون، و7 جنيهات للباذنجان الأسود والأبيض و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر، و10 جنيهات للملوخية، و20 جنيها للجزر، و221 * جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء، و30 جنيها لكيلو الثوم، وتم بيع كيلو الزيتون تفاحي وعجيزي بمبلغ 25 جنيها، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 5 جنيهات.

إستقرار الأسعار بأسواق الفاكهة وكيلو الموز ب15 جنيها في الفيوم

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 40 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 60 جنيها، ومبلغ 17 جنيها للموز، و15 جنيها للعنب الفراولة و25 جنيها للبناتي، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 20 إلى 55 جنيها للكيلو، و15 جنيها للتين الرمادي، و 30 جنيها للخوخ.و 35 جنيها للبلح البارحي، و15 جنيها للبلح الزغلول و20 جنيها للجوافة.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والخضروات والفاكهة.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.