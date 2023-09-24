اتحاد الأوراق المالية يجهز لتكريم رموز ومشايخ سوق المال تقديراً لجهودهم

10 شخصيات فى القائمة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعه الأول وذلك بعد اعتماد الرقابة المالية لمحضر انتخابات مجلس الإدارة التى عقدت مؤخرا، وأسفرت عن تشكيل أول مجلس للاتحاد بعد 5 سنوات من التأسيس.

علمت «الوفد» أن المجلس سوف يناقش العديد من المحاور المهم، ومنها تكريم العديد من رموز سوق المال، والذين ساهموا بصورة كبيرة فى إثراء الصناعة، وخدمة السوق بمساهمتهم المهمة التى أحدثت نقلة كبيرة فى سوق الأوراق المالية.

وتضم القائمة المبدئية عدداً من القامات الكبيرة فى سوق المال سواء الذين ما زالوا يقدمون مساهماتهم للعمل على تعزيز استراتيجية تطوير السوق ومنتجاته للارتقاء بالصناعة، أو الذين رحلوا عن الحياة بعد رحلة طويلة من العطاء للسوق.. ومن ضمن هذه الشخصيات سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية، ورئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، وعونى عبدالعزيز رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب الأسبق لشركة مصر للمقاصة، ومن ضمن الشخصيات المكرمة والتى رحلت، وأثرت العمل بسوق المال، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس الرقابة المالية الأسبق، وعبدالحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وكبير مستشارى الرقابة المالية السابق، والدكتور أحمد سعد رئيس سوق المال الأسبق، ومحسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار الأسبق، نائب رئيس البورصة الأسبق، وخالد عبدالرحمن العضو المنتدب السابق لشركة مصر للمقاصة، ورفيق مطر العضو المنتدب السابق لشركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد كبير من مشايخ ورموز سوق المال.. كما علمت «الوفد» أن أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ووزير الاستثمار الأسبق سوف يتحمل تكلفة احتفالية لتكريم رموز سوق المال، كنوع من التقدير والتكريم لهذه الشخصيات.