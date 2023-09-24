تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج الإثيوبي.. تغييرات بالجملة مرتقبة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد نحو ستاد القاهرة الدولي ، حيث تنطلق مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يُجري السويسري مارسيل كولر تغييرات بالجملة في لقاء اليوم، وذلك عن التشكيل الذي بدأ به لقاء المصري البورسعيدي الأخير، حيث يغيب عن لقاء اليوم كل من المغربي رضا سليم والفرنسي أنتوني موديست.

كما من المنتظر أن يدفع كولر باللاعب مروان عطية لتعويض غياب رضا سليم، كما سيعتمد علي محمود كهربا في قيادة خط الهجوم.

تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم :كهربا.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة لقاء مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

وتُذاع مباراة الأهلي وسان جورج على قناة أون تايم سبورتس 1.