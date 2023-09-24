جدول مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس 2023 العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والأوروبية، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم يتخلله مباريات في الدوري الإنجليزي والفرنسي والإيطالي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة مواجهة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا، بجانب لقائي ليفربول وولفرهامبتون و آرسنال ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي وأخيرا أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني.

جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم لكرة السلة اليوم

الأهلي ضد جولدن بولز الصيني، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا اليوم

سان جوروج ضد الأهلي، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

آرسنال ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

برايتون ضد بورنموث، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6".

تشيلسي ضد أستون فيلا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

ليفربول ضد وست هام يونايتد، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

شيفلد ضد نيوكاسل، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال سويداد ضد خيتافي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

رايو فاييكانو ضد فياريال، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

لاس بالماس ضد غرناطة، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

ريال بيتيس ضد قادش في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

إمبولي ضد إنتر ميلان، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أتالانتا ضد كالياري، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد فيرونتينا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

بولونيا ضد نابولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

تورينو ضد روما، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ميتز ضد ستراسبورج، في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لينس ضد تولوز، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 1 HD BIH".

لوهافر ضد كليرمون، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 8 HD Serbia".

مونبلييه ضد ستاد رين، في تمام السادسة وخمس دقائق، بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

باريس سان جيرمان ضد أولمبيك مارسيليا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".