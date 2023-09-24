مؤسسة مودة توفر الحقائب المدرسية بمشتملاتها لأبناء مركز شباب الإمامين والتونسي

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة …

قامت مؤسسة مودة "مساجد آل البيت تنمية وتطوير " وبحضور رفيع المستوى من وزارة الشباب والرياضة بتسليم الحقائب المدرسية بمشتملاتها المتنوعة لأبناء مركز شباب الإمامين والتونسي، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد وذلك مكافأة لهم عن العام الدراسي المنقضي وتخفيفًا عن كاهل أسرهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تأتي هذه الخُطوة تعظيمًا لأطر التعاون بين الجانبين على خلفية البروتوكول المبرم بينهما لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة في المناطق المتاخمة لمساجد آل البيت عن طريق مراكز الشباب.

وقد قام بتسليم الحقائب اللواء إسماعيل الفار- المدير التنفيذي رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة ،والأستاذة نجوي صلاح- رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب والدكتور سيد حزين- وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وإيمان رشوان عضو مؤسس مجلس أمناء مؤسسة مودة وممثل المؤسسة عن تنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية مع وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة الأستاذ علاء الفار مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ومشروعات التنمية بالمؤسسة ولفيف من أولياء الأمور.

تجدر الإشارة إلى التنسيق والجهد المبذول لإنجاح المشروع من الإدارة العامة لمراكز الشباب برئاسة الأستاذة غيداء مصطفي نائل، والأستاذة لمياء درغام من الإدارة الكشفية والإرشادية ،والأستاذة فاطمة علي مدير مركز شباب الإمامين والتونسي.

من جانبهم فقد أشاد الحضور بما قدمته مؤسسة مودة وفي وقت قياسي حيال ملفات التنمية وعلى أصعدة مختلفة تحقيقًا لمفهوم التنمية الشمولي داخل مراكز الشباب من خلال مركز شباب الإمامين والتونسي كنموذج، تماشيًا مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية الذى تم الإعلان عنه مؤخرا والذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة للوصول الى الجمهورية الجديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري، ولحاقًا بعام المجتمع المدني وتحقيق النتائج المرجوة منه عمليًا.

واختتمت الفعاليات بلقاء الفريق الطموح لكرة القدم للفتيات، لاستعراض نموذج فريق مؤسسة مودة وكذلك الفريق الكشفي للبراعم والأشبال فضلًا عن لقاء مجموعة كبيرة من أولياء الأمور لاسيما المنضمين للبرامج التنموية لمؤسسة مودة، الأمر الذى كان محل إشادة واسعة من مسئولي الوزارة.