ماله الكأس والسيجارة.. دعاء فاروق توجه رسالة لـ"سفاح الجيزة" (فيديو)

"سفاح الجيزة" تصدر مسلسل محركات البحث جوجل، بعد عرض حلقتين فقط على إحدى المنصات، وذلك لأن العمل يناقش قصة حقيقة السفاح، كما علقت الإعلامية دعاء فاروق عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عن رأيها في "سفاح الجيزة" بين الحقيقة والدراما.

دعاء فاروق

وكشفت دعاء فاروق في الفيديو بعنوان (رسالة إلى أي سفاح)، عن مدى إستيائها من شخصية سفاح الجيزة الحقيقي ويدعى قذافي فراج، موضحه أنها لم تقدم على مشاهدة المسلسل لخوفها قائلة: " أنا لما بشوف مسلسلات دي بترعب ومبعرفش أنام ".

وتابعت: " بيقولو إن سفاح الجيزة كان أكتر حد متدين وكان بيصلي.. يا جماعة بتتدينوا ليه، يعني خانق الناس وخانق نفسك ليه.. وعامل نفسك متدين وانت هتختمها بقتل.. ان شاء الله مش كلهم هيبقوا كده، دا مش تدين حقيقي دا تدين ظاهري، دي الستارة اللي بيحطها عشان يخدع بيها الناس ".

وأضافت دعاء فاروق: " أرجوك حط ستارة تانية.. خليك لطيف ماله الكأس والسيجارة.. حضرتك هتختمها بقتل متصليش ".

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سفاح الجيزة

ودارت أحداث القضية في سنة 2020، وهي عن تاجر تخصص في إزهاق روح كل من يعيق طريقه نحو النصب والاحتيال، حتى وإن كان صديقه المقرب أو زوجته، وكانت حصيلة تلك الجرائم 4 ضحايا، وهم: صديقه المقرب المهندس رضا وزوجته فاطمة ونادين شقيقة زوجته وزوجة أخرى.

وكانت تلك الجرائم في محافظتي الجيزة والإسكندرية، واستخدم قذافي (المجرم الحقيقي) فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي، ولم يكتف بجرائم إنهاء الحياة فقط بل كان ينتحل صفة ضحاياه وأشخاص آخرين، وتم فضح جرائمه عندما كان ينتحل شخصية صديقة.

مسلسل سفاح الجيزة

ويجسد دور سفاح الجيزة في المسلسل الفنان أحمد فهمي، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين أبرزهم: باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.