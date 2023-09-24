المؤتمر السادس لكلية علوم أزهر أسيوط يؤكد أهمية العلوم لنهضة الأمة

أشاد المشاركون بافتتاح المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط والذي أقيم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. سلامة داوود رئيس الجامعة، ومعالي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تحت عنوان: “آفاق جديدة في العلوم” lCNHBAS 2023”" بجهود كلية العلوم في النهضة الوطنية، مؤكداً أن كلية العلوم تسمى: (كلية أم العلوم) لأن كل الكليات العملية والتطبيقية تدرس وتتعلم هناك. علومهم.

ومن جانبه رحب الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس الجامعة لشئون الصعيد بجميع الحضور للمؤتمر من داخل مصر وخارجها، ناقلاً تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الإسلام. الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة إلى كافة الحضور.

وأشاد عبد الملك بجهود الأكاديميين بكلية العلوم بأسيوط في نشر العلوم الدينية والدنيوية، مشيرا إلى أن هذه الجهود قادها الجندي المعروف الدكتور عبد الدايم ناصر عميد الكلية الأسبق، ومن ثم العمداء الذين وجاء بعده واصل ذلك المسار العلمي المتميز.

وأوضح أن المدرسة تشهد نشاطاً علمياً كبيراً، إذ لا يمر أسبوع دون عقد لقاءات علمية وورش تدريبية، وهو ما تجلى في استقبال وفد علمي من ألمانيا الشهر الماضي ومن ثم استقبال وفد آخر من اليابان، مشيراً إلى أن هذه الجهود مستمرة خلف إدارة ناجحة ومتميزة برئاسة الدكتور علاء. جاد الكريم عميد الكلية، نشيط ومنفتح للتعاون لصالح الكلية والنهوض بجامعة الأزهر.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، الدور الكبير الذي تقوم به كلية العلوم بأسيوط، لافتاً إلى أنه لا يوجد طلاب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة. والذي لا يستفيد من كلية العلوم، مشيرًا إلى أنها كلية متميزة.

وأشاد صديق بجهود الدكتور عبد الدايم نصير عميد الكلية الأسبق والذي كان داعما كبيرا للجامعة في إحداث طفرة في مجال الدراسات العليا والبحوث. كما ثمن الصديق جهود أبناء كلية العلوم بأسيوط، المتمثلة في مساهماتهم في رفع تصنيف الجامعة على مستوى العالم من خلال نشر الأبحاث العلمية المتميزة. وأشاروا في أهم المجلات العالمية إلى أنهم أمثلة مشرقة نظرا لنشاطهم الكبير وحصولهم على عدد كبير من المنح الدراسية لإجراء دراسات الماجستير والدكتوراه في أهم الجامعات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا.

وجه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رسالة شكر وتقدير إلى أسرة كلية العلوم بأسيوط، الكلية التي يتميز طلابها بعيش مغامرات رائعة تساهم جهودها في تحقيق النجاح. النهوض بالوطن من خلال رؤى واضحة تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وهنأ وكيل الجامعة لشئون التعليم والطلاب أسرة كلية العلوم بأسيوط على احتفالها بمؤتمرها الدولي السادس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وأن يخرج المؤتمر بتوصيات علمية مفيدة تساهم في رفع مستوى العلم. -ترتيب جامعة الأزهر عالميا.

أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة البنات، بجهود كلية العلوم بأسيوط في تنظيم مؤتمرها الدولي السادس، مشيراً إلى أنها تعتبر أم الجامعات كلها.

وثمنت نائبة رئيس الجامعة للبنات اختيار عنوان المؤتمر الدولي السادس وتكامل الأقسام العلمية بالكلية مع بعضها البعض، خاصة أن المؤتمر يتناول التحديات الناشئة، وعلى رأسها تغير المناخ.

وأكدت نائبة رئيس الجامعة للبنات أن جامعات العالم كافة استفادت من جهود علماء المسلمين في العصور المظلمة، وتمنت للمؤتمر النجاح وأن يقدم توصيات علمية مفيدة تساهم في نهضة الأمة وتقدمها وصمودها. علم الأزهر الشريف على قمة العالم.

أعرب الدكتور عبد الدايم نصير مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

المؤتمر كلية علوم أزهر أسيوط السادس يؤكد على أهمية العلوم لنهضة الأمة

المؤتمر كلية علوم أزهر أسيوط السادس يؤكد على أهمية العلوم لنهضة الأمة

المؤتمر كلية علوم أزهر أسيوط السادس يؤكد على أهمية العلوم لنهضة الأمة

المؤتمر كلية علوم أزهر أسيوط السادس يؤكد على أهمية العلوم لنهضة الأمة

المؤتمر كلية علوم أزهر أسيوط السادس يؤكد على أهمية العلوم لنهضة الأمة

المؤتمر كلية علوم أزهر أسيوط السادس يؤكد على أهمية العلوم لنهضة الأمة