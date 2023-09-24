رئيس بلدية المحلة: أحمد عبد الرؤوف مشروع مدرب ناجح ونمتلك لاعبين مميزين

علَقَ مصطفى محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة على الفوز الذي حققه الفريق أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق بلدية المحلة الفوز بثنائية نظيفة على المقاولون في مستهل مشوار الفريقين بالدوري، حملت توقيع عبده سمانة و حسام أشرف ، على استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر .

وقال الشامي في تصريحات تليفزيونية: " أحمد عبد الرؤوف مشروع مدرب مميز ومستقبل كبير للتدريب في الكرة المصرية ، وأتواصل دائماً مع الجهاز المعاون للوقوف على احتياجات الفريق ".

وأضاف: " حققنا فوزاً هاماً في الجولة الأولى على حساب المقاولون العرب الذي يملك جهازاً فنياً مميزاً بقيادة شوقي غريب ، وهو فوز هام سيعطي دفعة قوية للاعبين في المباريات القادمة بدءاً من مواجهة سموحة الثلاثاء المقبل" .

بلدية المحلة يمتلك لاعبين مميزين

وأتم: "بلدية المحلة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، مزيج بين أصحاب إنجاز الصعود ، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الجدد مثل ماجد هاني ، حسام أشرف ، طارق علاء ، عبد الناصر دي ماريا ، فيبو حكيم ، وغيرهم من اللاعبين ".