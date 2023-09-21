مدرب بلدية المحلة: الفوز على المقاولون العرب مجرد بداية

تحدث أحمد عبد الرؤوف مدرب فريق بلدية المحلة عن فوزه على المقاولون العرب في انطلاقة الدوري المصري الممتاز اليوم بثنائية دون رد.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية: "أداء فريقي بعد الهدف الأول لم يعجبني. لكن بشكل عام لدينا حالة من الرضا على أداء الفريق في أول مباراة بالدوري أمام فريق كبير مثل المقاولون".

وأضاف: "راضي عن صفقات واستعداد المحلة للموسم الجديد لنهاية المسابقة، 100% من اللاعبين من اختياري وراضي تماما عنهم ولقاء اليوم مجرد بداية".

وأتم: "لقاء اليوم مجرد بداية ولدينا عدد من اللاعبين كانوا خارج القائمة في لقاء اليوم ينتظرهم منافسة شرسة مع باقي اللاعبين".

بلدية المحلة يهزم المقاولون 2-0

وفاز بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدفين دون على ملعب ستاد المقاولون العرب رد سجلهما عبد الرحمن جمال من ضربة جزاء في الدقيقة 16 و حسام أشرف في الدقيقة 75 من عمر المباراة.