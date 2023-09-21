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الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب بلدية المحلة: الفوز على المقاولون العرب مجرد بداية

مباراة بلدية المحلة
مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب

تحدث أحمد عبد الرؤوف مدرب فريق بلدية المحلة عن فوزه على المقاولون العرب في انطلاقة الدوري المصري الممتاز اليوم بثنائية دون رد.

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شوقي غريب: نستحق الخسارة أمام بلدية المحلة

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بلدية المحلة يفوز على المقاولون العرب في الدوري المصري

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية: "أداء فريقي بعد الهدف الأول لم يعجبني. لكن بشكل عام لدينا حالة من الرضا على أداء الفريق في أول مباراة بالدوري أمام فريق كبير مثل المقاولون".

وأضاف: "راضي عن صفقات واستعداد المحلة للموسم الجديد لنهاية المسابقة، 100% من اللاعبين من اختياري وراضي تماما عنهم ولقاء اليوم مجرد بداية".

وأتم: "لقاء اليوم مجرد بداية ولدينا عدد من اللاعبين كانوا خارج القائمة في لقاء اليوم ينتظرهم منافسة شرسة مع باقي اللاعبين".

بلدية المحلة يهزم المقاولون 2-0

وفاز بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدفين دون على ملعب ستاد المقاولون العرب رد سجلهما عبد الرحمن جمال من ضربة جزاء في الدقيقة 16 و حسام أشرف في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

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