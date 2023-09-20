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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شوقي غريب: نستحق الخسارة أمام بلدية المحلة

شوقي غريب
شوقي غريب

أكد شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه إستحق الخسارة أمام بلدية المحلة في أولى جولات بطولة الدوري الممتاز.

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بلدية المحلة يفوز على المقاولون العرب في الدوري المصري

وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية: “ بدايتنا للمباراة كانت جيدة لكننا اهدرنا العديد من الفرص السهلة، لكن بعد ذلك فريق البلدية كان أفضل منا ”.

وتابع: “ ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا صحيحة وجاءت بسبب استهتار منا كفريق، لدينا العديد من الغيابات بجانب اصابة وادي خلال اللقاء لنكمله بعشرة لاعبين ”.

وأضاف: “ البلدية استحق الفوز والنتيجة لم تكن عكس سير المباراة حتى وإن أهدرنا بعض الفرص وهو درس للاعبي الفريق في المباريات المقبلة، لا أريد أن أقيم اللاعبين بناء على أول مباراة في الدوري خاصة أن هناك عناصر تحتاج للمزيد من الوقت للانسجام ”.

وإختتم: “ علينا أن نكون أكثر جدية في الفترة المقبلة وأن نكون أكثر تركيزاً في عملية إنهاء الفرص، المباريات الأولى مهمة للغاية ولا أريد أن يكون الانطباع عن الفريق سيئاً ”.

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