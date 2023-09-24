حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بديروط

استمرار فعاليات حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية. تأتي هذه الحملة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ورعاية وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور محمد زين الدين، وتحت إشراف الدكتورة نهي عبد الله عبد النبي مديرة ادارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وإشراف الدكتور جمال علي حريز.

تهدف هذه الحملة إلى تحسين البيئة الصحية ورفاهية الأهالي في منطقة ديروط وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم. وتشمل الفعاليات تنظيف وترتيب الوحدات الصحية، بالإضافة إلى تنسيقها وتزيينها بالزهور والنباتات الجميلة.

وقد تم إعطاء الأولوية للمراكز والوحدات التي تخدم الأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية في المدينة. تم تشكيل فرق عمل متخصصة للتنظيف والتزيين وتجهيز المراكز والوحدات بكل الضروريات الصحية والتقنية.

ورحبت الأسر والمرضى بمبادرة حكومة مصر لتطوير مراكز الرعاية الأولية، معبرين عن ارتياحهم للتحسينات المستمرة التي تحدث في البنية التحتية والخدمات الصحية. وأشادوا بجهود الوزارة والسلطات المحلية لتحسين البيئة الصحية وتعزيز الرعاية الصحية للأسر.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالمبادرات الصحية التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الأولية في مصر، مؤكدا على أهمية توفير بيئة صحية نظيفة ومريحة للمرضى. كما أكد على ضرورة مواصلة العمل والاهتمام بتطوير هذه المراكز وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأهالي.

وتعتبر هذه الحملة جزءًا من سلسلة من المبادرات التي يقوم بها وزارة الصحة والسكان في مصر، في إطار تعزيز قدرات وتطوير الخدمات الصحية الأولية بالتعاون مع السلطات المحلية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة في الأسابيع المقبلة، بهدف توفير بيئة صحية أفضل وتحسين جودة الخدمات الصحية في منطقة ديروط.

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط

حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة بالإدارة الصحية بديروط