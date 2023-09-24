خبير مالي يتوقع استكمال البورصة موجة صعودها خلال تعاملات الأسبوع

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها التاريخي.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي منطقة 20750 نقطة، مدعوما بحالة التفاؤل التي تسيطر على المتعاملين، وذلك في حال تجاوز المؤشر الرئيسي لمنطقة 20500 نقطة.

كما تتوقع أيضا "رمسيس" أن تكون منطقة 19600 نقطة مستوى دعم.

وكانت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية نجحت في تحقق مستوى تاريخي ، وغير مسبوق، حيث استقر مؤشر البورصة الرئيسي أعلى منطقة 20000 نقطة، ليسجل بذلك قمة تاريخية منذ عودة البورصة للعمل بداية تسعينيات القرن الماضي.

ساهمت عروض الشراء المقدمة من مؤسسات عربية وأجنبية على الشركات المقيد لها أسهم في البورصة في تزايد حالات التفاؤل بين المستثمرين، وكذلك اتجاه العديد من الشركات إلى توزيع كوبونات نقدية، مما أنعكس إيجابيا على كافة الأسهم المقيدة.

كما ساهمت أيضا عمليات توزيع الكوبونات النقدية في زيادة السيولة بالسوق، وانتقالها بين الأسهم، وكان لذلك تداعياته الايجابية على الأسهم، خاصة بعد تقارير المؤسسات المالية التي اشارت إلى أن البورصة حافظت على قيمة العملة المحلية.