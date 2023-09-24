تحت رعاية الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبناء على تعليمات الدكتور جمال علي حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط، تم إطلاق حملة توعوية بعنوان “احمِ نفسك من الإصابة بالذبحة الصدرية” باتباع هذه الإرشادات

تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين حول أهمية الوقاية من مرض الذبحة الصدرية وتقديم الإرشادات اللازمة للوقاية منه.

وتعتبر الذبحة الصدرية أحد الأمراض القلبية الشائعة والتي تتسبب في آلام حادة في منطقة الصدر وتشكل خطورة على صحة الإنسان.

تم تنظيم عدد من الفعاليات ضمن الحملة في وحدات الإدارة الصحية بديروط، حيث يتم توقيع الكشف الطبي مجانًا للمشاركين في الحملة كل يوم من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٢ مساءً. وتستمر الحملة لمدة عشرة أيام فقط، ومن ثم ستنتهي.

تحظى هذه المبادرة بدعم من مبادرة الأمراض المزمنة وتنظيمها بالتعاون مع الإدارة الصحية بديروط.

وقد تم تعيين صابرين إبراهيم كمنسق إعلامي للحملة، حيث تقوم بتوعية وإشراف على كافة الأنشطة المرتبطة بالحملة وتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع.

باقي عشرة أيام فقط على انتهاء الحملة، وبالتالي ندعو جميع الأشخاص للمشاركة في الفحوصات الطبية المجانية والاطمئنان على صحتهم. لذا نحث الجميع على زيارة وحدات الإدارة الصحية في ديروط والاستفادة من هذه الفرصة المهمة للكشف المبكر عن أي أمراض قد تكون موجودة.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تحقق الحملة نجاحًا كبيرًا في نشر الوعي الصحي بين الأفراد وتحفيزهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

“احمِ نفسك من الإصابة بالذبحة الصدرية” حملة توعوية بديروط