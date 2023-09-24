أسيوط: فحص وتقييم سير العملية التطعيمية للأطفال

قام فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط في محافظة أسيوط، بزيارة الوحدتين الصحية بالمناشى ونجع خضر، وتمت هذه الزيارة بمبادرة من الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبناءً على توجيهات الدكتور جمال علي حريز، مدير الإدارة الصحية بديروط، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة منار مفتي عبدالكريم، مديرة التطعيمات بالإدارة.

تمت الزيارة لفحص وتقييم سير العملية التطعيمية للأطفال، وضمان استدعاء جميع الأطفال المستحقين للتطعيم. وتم التحقق من تسجيل التطعيمات الحالية على برنامج ميكنة الطعوم الإلكتروني المستخدم في الجلسة. وتأكد الفريق أيضًا من توافر جميع اللقاحات الضرورية في الوحدة الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق بمراجعة وثائق الشهادات الخاصة بحالات استئصال مرض شلل الأطفال، وذلك بالتعاون مع كل من عمرو أحمد عبدالقادر، مراقب أول بالإدارة، وأسامة أحمد غالب، مراقب تطعيمات، ومينا عياد نخلة، مراقب تطعيمات. وقامت صابرين إبراهيم، المنسق الإعلامي للإدارة الصحية بديروط، بتوثيق هذه الزيارة بالصور والتقارير المناسبة.

يهدف فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط إلى تحسين وتعزيز عملية التطعيم وزيادة الوعي الصحي لدى المجتمع المحلي. وتأتي هذه الزيارات كجزء من الجهود المستمرة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والحد من انتشار الأمراض.

تعمل الإدارة الصحية بديروط باستمرار على تنظيم فرق الوقائي وتوجيهها للقيام بزيارات دورية للوحدات الصحية للتحقق من سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة والامتثال للمعايير الصحية المنصوص عليها.

تأتي هذه الزيارة في إطار التفاعل المستمر بين الإدارة الصحية والمجتمع المحلي، وتؤكد التزام وزارة الصحة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين في مختلف المناطق.

فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط يقوموا بزيارة الوحدتين الصحية بالمناشى ونجع خضر

فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط يقوموا بزيارة الوحدتين الصحية بالمناشى ونجع خضر

فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط يقوموا بزيارة الوحدتين الصحية بالمناشى ونجع خضر

فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط يقوموا بزيارة الوحدتين الصحية بالمناشى ونجع خضر

فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط يقوموا بزيارة الوحدتين الصحية بالمناشى ونجع خضر

فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط يقوموا بزيارة الوحدتين الصحية بالمناشى ونجع خضر

فريق الوقائي بالإدارة الصحية بديروط يقوموا بزيارة الوحدتين الصحية بالمناشى ونجع خضر