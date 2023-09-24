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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاڤيينا ينهي تحضيراته لمواجهة السكة الحديد اليوم بدوري المحترفين

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك

أجرى فريق لاڤيينا تحت قيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك تدريبه الأخير عصر استعدادا لأولى مواجهات الفريق في دوري المحترفين والمقرر لها اليوم الأحد مع فريق السكة الحديد على استاد السكة.

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واختار أحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق القائمة الخاصة باللقاء والتي ضمت 22 لاعبا هم:

قائمة لاڤيينا لمواجهة السكة الحديد

" كاميني – زياد – عطا – جبس  - عويس - كرم علاء – شيفو – سعد - عبد الرحمن جادو – حمدي – بركات – قاسم – سكولز – أسامة – هشام – نيمار - عبد العزيز زيزو - يوسف فهيد - عمر عسلية - أوين - معتصم شيكا - حازم ابو سنة - أحمد سالم ".

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