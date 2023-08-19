فريق لاڤيينا يعسكر في الإسكندرية استعدادا لدورى المحترفين

تسافر بعثة فريق لاڤيينا صباح اليوم السبت الى مدينة الإسكندرية لإقامة المعسكر الخارجى الاول للفريق هذا الموسم والذى سيستمر حتى يوم الاحد القادم 8/27 على ملاعب الأكاديمية البحرية وسيشهد المعسكر إقامة العديد من المباريات الودية لأول مرة هذا الموسم مع أندية من الممتاز ب والمحترفين لتنوع الحمل التدريبى ولزيادة التجانس بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة التى تعاقد معها الفريق

وقد حضر محمود الاسيوطي رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا إلى القاهرة مساء امس الجمعة من العاصمة النمساوية فيينا للسفر مع بعثة الفريق إلى الإسكندرية لحصور المعسكر التدريبي

















