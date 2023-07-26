لاڤيينا يوجه الشكر إلى بنى مزار بخصوص صفقة محمد بن شرقي

وجهت إدارة لاڤيينا الشكر إلى إدارة بنى مزار بخصوص إتمام صفقة محمد أشرف بن شرقي خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشرت صفحة لاڤيينا بيان شكر إلى بني مزار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك قائلًا: "شكر خاص من إدارة فريق لاڤيينا لإدارة فريق بنى مزار".

أضاف البيان: "يتقدم مستر محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا بخالص الشكر والتقدير للمستشار ربيع على حسن، رئيس مجلس إدارة نادى بنى مزار، على التعاون المثمر بين الفريقين فى إتمام صفقة انتقال اللاعب محمد أشرف وشهرته بن شرقى لما وجده مسئولو لجنة الكرة بنادى لاڤيينا من المسئولين عن نادى بنى مزار من حفاوة الاستقبال وتذليل جميع الصعوبات لانتقال اللاعب الذى تلقى الكثير من العروض إلا أن رغبة اللاعب ومجلس الإدارة حسمت التوقيع لنادى لاڤيينا".

أتم البيان الصحفي: "وتم الاتفاق بين الناديين على حصول فريق بنى مزار على نسبة فى حالة بيع اللاعب لأى فريق مثلما حدث مع لاعبا فريق الواسطى محمد عصام المنتقل من لاڤيينا لسموحة وأحمد السكرى المنتقل لفريق وادى دجلة وحصول الواسطى على مبلغ اقترب من الـ ٥٠٠ ألف جنيه من إعادة بيع اللاعبان".