مصانع عالمية تتفاوض لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر

أشاد المهندس خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، بقرار مجلس الوزراء بمنح الرخصة الذهبية لمصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية.

وقال إن هذا القرار يمثل بداية حقيقية وصحيحة، ويسهم في توطين الصناعة المحلية في مصر، وهذا الأمر سيسهل الفرص الأخرى للتصنيع في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توطين صناعة السيارات وتصدير السلع وتحقيق إيرادات دولارية يمكن العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، أهمية انضمام مصر للبريكس، مضيفًا أنه في حال وجود صناعة قوية في مصر يمكن تصديرها للعالم.

وشدد على أن الدولة المصرية والبنية التحتية مؤهلة بقوة للاستثمار الأجنبي، مضيفًا:" ربما تكون محطات الشحن ليست على أعلى مستوى، ولكن الدولة تسير في هذا الاتجاه، وهناك مصانع عالمية كثيرة تتفاوض لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، ونحن جاهزون بقوة".