أﺳﻴﻮط تنظم يوم ترفيهي للأطفال ضمن الفعاليات الثقافية والفنية

تحت إشراف هاجر محروس، مدير عام ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط، تم تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار مشروع ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط.

شهدت هذه الفعاليات حضوراً كبيراً من الأطفال وأولياء الأمور الذين استمتعوا بيوم ممتع مليء بالمرح والتعلم.

تم تنظيم اليوم الترفيهي للاطفال بالتعاون مع جمعية صناع الحياة التي قدمت الدعم اللوجستي لتحقيق نجاح الفعالية. وقد تضمن اليوم العديد من الأنشطة المسلية والتعليمية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطفل وتعزيز ابتكاره وخياله.

تضمنت الفعالية محطات مختلفة، بما في ذلك القراءة الجماعية للقصص، وورش الرسم والحرف اليدوية، والألعاب التفاعلية، والأنشطة الثقافية. كما تم تنظيم مسابقات ممتعة ومسابقات ثقافية بجوائز قيمة لتحفيز الأطفال على التفاعل والمشاركة.

تعتبر هذه الفعالية فرصة رائعة للأطفال للتعلم والترفيه في نفس الوقت. فهي تقدم لهم فرصة لاستكشاف عالم القراءة من خلال الأنشطة والقصص الملهمة. كما تساعد في تنمية القدرات الفنية والإبداعية لدى الأطفال من خلال ورش الرسم والحرف اليدوية.

تعكس هذه الفعالية الجهود المستمرة لجمعية صناع الحياة في تعزيز الثقافة والفن بين الأطفال في مجتمعاتهم. فهي تعزز الوعي الثقافي وتعزز التفاعل والتعاون والابتكار بين الأطفال.

بالنظر إلى نجاح هذا اليوم الترفيهي، يأمل المنظمون في تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والفنية للاطفال في المستقبل. ومن المؤكد أن هذه النشاطات ستستمر في تعزيز محبة القراءة والتعلم بين الأطفال وتطور مهاراتهم الفنية والإبداعية.

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط وجمعية صناع الحياة ينظما يوم ترفيهي للاطفال