السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات (ِشاهد)

صرف المعاشات
صرف المعاشات

 قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ العلاوات الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.

txt

خطة لتنمية صندوق المعاشات.. ومشروع علاج مميز للأطباء

txt

بشرى من التأمينات حول زيادة أصحاب المعاشات (فيديو)

صرف حزمة حماية اجتماعية:

 أضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام، قرر زيادة الـ300 جنيه إلى 600 جنيه، أي أن هناك زيادة جديدة، وسيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

 تابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: "تكلفة تقرير المنحة الجديدة التي تقدر بنحو 300 جنيه شهريًا تبلغ 32 مليار جنيه سنويًا، ففي العام الماضي كل من كان يصرف معاشًا تقرر له صرف 300 جنيه زيادة وصرفها، وأصبحت موجودة في معاشه الآن، وفي هذا العام سنقوم بزيادة 300 جنيه أخرى".

 وأكد، أنه في العام المالي 2013-2014 المنتهي في 30 يونيو 2014 كان حجم المعاشات 86.5 مليار جنيه، لكن في 30 يونيو 2023 تم صرف معاشات قدرها 340 مليار جنيه.
 

 

مواد متعلقة

ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تنظم ورش تعليم الرسم للاطفال

انتظام حركة السير في القاهرة والجيزة

موعد مباراة ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

رئيس النواب الأمريكي يدرس اتخاذ قرارات ضد القوات الأوكرانية

زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية ينهي إضرابه عن الطعام بعد 24 يومًا

اليوم العالمي للغة الإشارة.. فرصة لحماية الهوية اللغوية

الجريدة الورقية