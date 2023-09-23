الكاكاو يخفض مستويات الكولسترول السيئ.. طبيب يوضح

تم تسمية أحد أفضل المشروبات لتقليل المستويات المرتفعة من الكوليسترول "الضار"، والذي يرتبط بخطر كبير للإصابة بالنوبات القلبية.

ارتفاع نسبة الكولسترول يعني أن هناك الكثير من المواد الدهنية في الدم، ويمكن أن يصبح هذا خطيرًا إذا كانت لويحات الكوليسترول تسد الأوعية الدموية من الداخل، ومثل هذه الانسدادات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب أو سكتة دماغية وفي الوقت نفسه، فإن الاستهلاك المنتظم للكاكاو يساعد بشكل فعال في منع ارتفاع نسبة الكوليسترول، كما قال الباحث وعالم الأحياء ساس بارساد لصحيفة Express في مقابلة.

وأشار الخبير إلى أن كل جسم لديه كوليسترول HDL "الجيد" وكوليسترول LDL "الضار"، وينشأ تهديد للأوعية الدموية والقلب من خلال زيادة مستوى الكوليسترول الضار (من البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة)، وبالتالي فإن التحكم في مستوياته والحفاظ على مستويات منخفضة يعد من الطرق الأساسية للحفاظ على الصحة.

تمت دراسة قدرة الكاكاو على التأثير على مستويات الكوليسترول من قبل العلماء أكثر من مرة، وقد أثبتت العديد من المشاريع العلمية التأثيرات المفيدة للمشروب الشعبي على أدائه وعلى حالة الأوعية الدموية والقلب بشكل عام، ويفسر هذا التأثير الإيجابي محتوى الكاكاو بجرعات كبيرة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وكذلك مواد الفلافانول المضادة للأكسدة.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول 450 ملجم من الكاكاو مرتين يوميًا لمدة شهر يقلل من نسبة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (الضار) ويزيد من نسبة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (HDL)".

وأضاف بارساد أن فلافانول الكاكاو عبارة عن مركبات نشطة بيولوجيا توجد بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو الخام. تحتوي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 75% من الكاكاو أو أعلى، بالإضافة إلى الشوكولاتة الساخنة ومسحوق الكاكاو، على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية. ينصح الأخصائي الرجال والنساء في منتصف العمر بإدراج الكاكاو في نظامهم الغذائي - فشرب كوبين من المشروب يمكن أن يقدم خدمة لا تقدر بثمن لصحة القلب والأوعية الدموية وحماية الأوعية الدموية من العديد من العمليات السلبية المرتبطة بالعمر.