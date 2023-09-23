مكتبة مصر بأسيوط تنظم فعاليات للأطفال بهدف تعليم الأطفال لتشجيعهم على التفكير

نظمت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أسيوط، بإشراف هاجر محروس، مدير عام مكتبة مصر العامة بأسيوط، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

وتعتبر سينما الأطفال إحدى النشاطات التي تم تنفيذها بهدف تعليم الأطفال قيماً إيجابية وتشجيعهم على التفكير الإبداعي والاستمتاع بالفن المرئي.

تم تنظيم سينما الأطفال وتنفيذها بواسطة مينا ممدوح، والذي يعتبر محترف في هذا المجال. تم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المناسبة للأطفال والتي تهدف إلى تقديم رسائل إيجابية وتشجيع القيم الأخلاقية والتعاون والتفاهم بين الأطفال.

جاءت هذه الفعالية الثقافية والفنية في إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي يعمل على دعم الثقافة والفن في المحافظة وتوفير البيئة اللازمة لتنمية المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب.

تعتبر ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أسيوط منبراً مهماً لتشجيع الفنون المختلفة وزيادة الوعي الثقافي بين الشباب والأطفال. كما تشرف المؤسسة على تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات الفنية والثقافية، بما في ذلك المعارض الفنية وورش العمل والندوات والمحاضرات.

بهذه الفعالية الناجحة، تمكنت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط من تحقيق هدفها المنشود في تشجيع الفن بين الأطفال وتعزيز الروح الإبداعية لديهم. وتعتبر هذه الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ في أسيوط بمثابة منبر يساعد الأطفال والشباب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها بشكل مستدام.

الاطفال فى مكتبة مصر العامة اسيوط تستمع بعروض�السينما