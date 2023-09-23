وزارة التجارة: قرار حظر تصدير البصل يُطبق اعتبارًا من 1 أكتوبر

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قرارحظر تصدير البصل يدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر.

حظر تصدير البصل

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الاحد 1اكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي انه لم يتم الغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم ارجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.